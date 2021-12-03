بقصد أو من دون قصد... هذا ما حصل بعد قرار "حظر التجول"

بعد الإعلان عن فرض حظر تجول ليلي لغير الملقحين ضد فيروس كورونا بدءاً من 17 كانون الاول حتى 9 كانون الثاني، لوحظ ارتفاع كبير في نسبة الاقبال على التسجيل على المنصة لأخذ موعد لتلقي اللقاح قبل موعد بدء الحظر.وشكى أحد الاشخاص من عدم قدرته على حجز موعد ضمن نطاق منطقته الجغرافية قبل الشهر المقبل، بسبب ضغط المواعيد، ما اضطره الى اخد موعد بعيد المدة أيضأً (20 كانون الاول) في منطقة بعيدة جغرافياً عنه، لكي يستطيع التجول خلال فترة الحظر.