بعد توقف الشركات عن لم النفايات.. هذا ما قاله وزير البيئة

أكد وزير البيئة ناصر ياسين العمل على خطتين كي يكون هناك ادارة مستدامة لقطاع النفايات الذي تمت ادارته تحت خطط مرحلية، مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز اللامركزية من خلال تعزيز مؤسساتي وفي القوانين والتشريعات.ولفت ياسين في حديث لصوت لبنان الى اننا اليوم أمام نحن في أزمة حالية بموضوع الشركات المتعهدة التي توقفت عن العمل بسبب العقود المالية، مشيراً الى ان النقاش مع المتعهدين لم يتوقف ونحن نتابع الموضوع للوصول الى حل نهائي لهذه المشكلة.