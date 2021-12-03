لبنان

البابا فرنسيس قصد "سيدة النعم" المارونية بقبرص على خطى أحبار روما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-12-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-893007-637741208894176192.jpeg
Doc-P-893007-637741208894176192.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تقليد بابوي قديم يتبعه أحبار روما في مستهل كل زيارة رسمية ، ويقضي بان تكون اول محطة في الزيارة البابوية الى كاتدرائية كاثوليكية لتلاوة صلاة الشكر، قصد الحبر الاعظم البابا فرنسيس ، امس في مستهل زيارته  الرسمية الى قبرص ، كاتدرائية "سيدة النعم" المارونية، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي  ليعبّر عن "قلق شديد" حيال أزمة لبنان ومعاناة شعبه "المتعب والممتحن بالعنف والألم"، بينما لفت البطريرك الراعي الانتباه إلى أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية تتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب في مكان والسياسة في مكان آخر". 

وقد عبّر البابا فرنسيس من الكاتدرائية المارونية عن “قلق شديد” إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان، وقال وفق الترجمة الى العربية التي وزعها الفاتيكان: "عندما أفكر بلبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”، مضيفاً “إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد”.

وبعدما جرى تبادل للكلمات عن "واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى الواقعة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة"، جرى التطرق الى الوضع في لبنان. 

وفي أول خطاب له في قبرص، دعا البابا فرنسيس أوروبا الى "التغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران والترحيب والاندماج"، في إشارة خصوصاً الى أزمة المهاجرين الذين يضع الدفاع عنهم في أولويات اهتمامه، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وقال البابا في كلمة ألقاها في كاتدرائية سيدة النعم المارونية في نيقوسيا: "كلكم حول بحر واحد، البحر الأبيض المتوسط: بحر يروي قصصاً مختلفة، وهو مهد حضارات عدة". وذكّر أوروبا بأنه "من أجل بناء مستقبل يليق بالإنسان، من الضروري العمل معاً، والتغلب على الانقسامات وتحطيم الجدران وتغذية حلم الوحدة". وقال: "نحن بحاجة الى الترحيب والاندماج والسير معاً لنكون جميعاً إخوة وأخوات".
في ختام اللقاء، قدم الراعي الى رئيس الاساقفة ايقونة سيدة لبنان عربون محبة وتقدير. بدوره، قدم رئيس الاساقفة الى البطريرك الماروني ايقونة القديسين بولس وبرنابا وهدايا الى الوفد المرافق. بعد ذلك، جال الجميع في ارجاء المطرانية والكنيسة رافعين الصلاة على نية لبنان وقبرص.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-12-03
05:30 | 2021-12-03
05:23 | 2021-12-03
05:19 | 2021-12-03
05:00 | 2021-12-03
04:44 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website