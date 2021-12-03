البابا فرنسيس قصد "سيدة النعم" المارونية بقبرص على خطى أحبار روما

في تقليد بابوي قديم يتبعه أحبار روما في مستهل كل زيارة رسمية ، ويقضي بان تكون اول محطة في الزيارة البابوية الى كاتدرائية كاثوليكية لتلاوة صلاة الشكر، قصد الحبر الاعظم البابا فرنسيس ، امس في مستهل زيارته الرسمية الى قبرص ، كاتدرائية "سيدة النعم" المارونية، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ليعبّر عن "قلق شديد" حيال أزمة لبنان ومعاناة شعبه "المتعب والممتحن بالعنف والألم"، بينما لفت البطريرك الراعي الانتباه إلى أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية تتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب في مكان والسياسة في مكان آخر".



وقد عبّر البابا فرنسيس من الكاتدرائية المارونية عن “قلق شديد” إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان، وقال وفق الترجمة الى العربية التي وزعها الفاتيكان: "عندما أفكر بلبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”، مضيفاً “إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد”. وقد عبّر البابا فرنسيس من الكاتدرائية المارونية عن “قلق شديد” إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان، وقال وفق الترجمة الى العربية التي وزعها الفاتيكان: "عندما أفكر بلبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”، مضيفاً “إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد”.



وبعدما جرى تبادل للكلمات عن "واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى الواقعة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة"، جرى التطرق الى الوضع في لبنان. وبعدما جرى تبادل للكلمات عن "واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى الواقعة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة"، جرى التطرق الى الوضع في لبنان.