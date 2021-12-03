رفيقا السجن يروّجان المخدرات خارجه... بإدارة أبو علي

كتب المحرر القضائي:

في محلة سليم سلام، أوقفت دورية أمنية المتّهم بسام.ه على متن دراجة نارية بعد أن عثر عناصر الدورية داخل جيب سرواله وداخل الدراجة على ٢٠ علبة بلاستيكية تحتوي على ٩٠ غرام قائم من مادة الماريجوانا، وكيسين صغيرين يحتويان على مادة حشيشة الكيف زنتها ٩٤،٥ غراماً قائماً، وكيس يحتوي على ١٢،٧١ غراماً قائماً من مادة الماريجوانا، وأربع علب بلاستيكية تحتوي على ١٨،٧٨ غراماً قائماً من مادة باز الكوكايين، وأربعة أكياس تحتوي على ١٢ غراماً قائماً من مادة باز الكوكايين، و٢١ كيساً بداخلها ٣٣،٣ غراماً قائماً من مادة الكوكايين، إضافة الى مبلغ ٦٦٩ ألف ليرة لبنانية وجهاز هاتف خليوي مع شريحة.وفي حينه، تم تسليم المتّهم الى فصيلة المصيطبة ومنها الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، حيث أُجري له تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي مادتي الحشيشة والكوكايين.وخلال التحقيق، اعترف المتّهم بتعاطي الحشيشة والكوكايين، مضيفاً بأنه يقوم بترويج المخدرات لصالح المدعو أبو علي.م المقيم في بلدة حورتعلا البقاعية، والأخير يرسل اليه المخدرات مع أحد العاملين معه حيث يستلمها منه في محلة مار مخايل قرب الكنيسة، كما أنه يرشده عبر الهاتف الى مكان تسليم الزبائن المدمنين، وغالباً ما يكون المكان في محلة الدورة، وأنه يتقاضى من أبو علي ١٥٠ ألف ليرة يومياً، مضيفاً بأن المخدرات التي ضُبطت بحوزته معدّة للترويج.وتبيّن للقائم بالتحقيق لدى مكتب مكافحة المخدرات من خلال التدقيق بهاتف المتّهم وجود تواصل مع الرقم العائد للمتّهم روجيه.خ الذي يوجد بحقه ١٣ محضراً بجرم تعاطي وترويج المخدرات، ووجود تواصل مع الظنّينة رين.م التي بحقها أربع أسبقيات تعاطي مخدرات، كما تبيّن أن أبو علي الوارد إسمه في إفادات التحقيق هو المتّهم علي.م المتواري عن الأنظار لوجود العديد من المحاضر بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات.وخلال التحقيق الإستنطاقي، اعترف المتّهم بسام بتعاطي المخدرات، نافياً إقدامه على ترويجها، مشيراً الى أنه أعطى إفادته الأولية نتيجة تعرّضه للضرب.وخلال المحاكمة العلنية، اعترف بسام بتعاطي المخدرات وأنه كان يرافق المدعو محمد.س لشراء المخدرات من أبو علي الذي طلب منه إيصال مخدرات الى أحد الأشخاص فلبّى طلبه، لكن في المرة الثانية أُلقي القبض عليه، مضيفاً أنه على معرفة بالمتّهم روجيه منذ كانا معاً في السجن، وأنه يعرف أن هذا الأخير يتعاطى المخدرات، إنما لم يسبق له أن اشتراها منه أو تعاطاها معه، وأنه لا يعرف الظنّينة رين.م.أما المتّهم روجيه.خ فاعترف بتعاطي المخدرات منذ عشرين سنة وقد أوقف مرات عدة وصدرت بحقه أحكام بجرم التعاطي، مضيفاً أنه على معرفة بالمتّهم بسام منذ كانا في السجن، وأنه لم يجرِ أي اتصال به منذ شهرين.هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها في القضية بتجريم المتّهم علي.م بمقتضى جناية المادة ١٢٥/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية باعتباره فاراً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.وحكمت بتجريم المتّهم بسام.ه بمقتضى المادة ١٢٦/مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وإدانته بمقتضى جنحة المادة ١٢٧/ مخدرات وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة سنداً لها، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وتخفيفها الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والغرامة الى خمسة ملايين ليرة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه.كما أعلنت المحكمة براءة المتّهم روجيه.خ من جناية المادة ١٢٦/مخدرات لعدم كفاية الدليل، وإدانته بمقتضى جنحة المادة ١٢٧/ مخدرات وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر، كما أدانت المحكمة الظنّينة رين.م بمقتضى جنحة المادة ١٢٧/مخدرات وحبسها مدة ثلاثة أشهر وتغريمها مبلغ مليوني ليرة.