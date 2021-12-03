لبنان

سلام من جنيف: لدعم الاستثمارات وتبادل المعلومات المالية وتعزيز التجارة الحرة

Lebanon 24
03-12-2021 | 02:37
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أجرى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في جنيف محادثات ثنائية مع وزيرة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل في حضور سفيرة لبنان في سويسرا رلى نورالدين وممثلين لوزارتي الخارجية والاقتصاد في برن. 
واستعرض سلام الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المنشودة، لاسيما بالنسبة للتحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 
وأكد الجانب السويسري وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في سبيل تخطي الصعاب التي يواجهها وضرورة الافادة من الاتفاقيات المعقودة بين البلدين لاسيما في مجال دعم الاستثمارات وتبادل المعلومات المالية وتعزيز التجارة الحرة.
كما التقى سلام مدير عام غرفة التجارة والصناعة في جنيف فنسنت سوبيليا في اطار تحفيز الروابط بين الشركات السويسرية ولبنان.
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