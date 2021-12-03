لجميع المواطنين.. أسعار المحروقات قد تتراجع أكثر في حالة واحدة

استفاقَ اللبنانيّون، اليوم الجمعة، على جدول جديد لأسعار المحروقات، وقد تخلله تراجعٌ طفيفٌ لسعر البنزين يتراوح بين 1600 و 1800 ليرة، في حين أن سعر الغاز تراجع 11400 ليرة لبنانية. أمّا التراجع الأكبر فكان بالنسبة للمازوت، إذ انخفضت التسعيرة 14000 ألف ليرة لبنانية.





وتعليقاً على هذا الأمر، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" إنّ "الإنخفاض في تسعيرة المحروقات كان متوقعاً وذلك بسبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية".





وأضاف: "في ما خصّ سعر المازوت، فإن التراجع هذا يعتبرُ واقعياً لأنه مرتبط بالدولار. فكلما ارتفع سعر الدولار سيزداد سعر المازوت والعكس صحيح".





وأوضح البراكس أن "الجدول السابق الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، احتسبَ سعر الدولار في السوق الموازية على أساس 24600 ليرة، أمّا اليوم فقد احتسبه على أساس 23600 ليرة. وبما أن المازوت يُباع بالدولار، فإن تسعيرته ستتأثر حُكماً بذلك التراجع". وأوضح البراكس أن "الجدول السابق الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، احتسبَ سعر الدولار في السوق الموازية على أساس 24600 ليرة، أمّا اليوم فقد احتسبه على أساس 23600 ليرة. وبما أن المازوت يُباع بالدولار، فإن تسعيرته ستتأثر حُكماً بذلك التراجع".





وفي ما خصّ البنزين، فقد أشار البراكس إلى أنّ "مصرف لبنان احتسب نسبة الـ90% من سعر الصفيحة على سعر 20400 أما الـ10% الأخرى فهي ارتبطت بسعر السوق الذي جاء حالياً 23600 ليرة، فيما كان مع الجدول القديم 24600 ليرة".