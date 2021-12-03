لبنان

الحجار: مشاركة "المستقبل" بالانتخابات مرهون بموقف الحريري

Lebanon 24
03-12-2021 | 02:56
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 أعلن النائب محمد الحجار، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن موضوع مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة، مرهون بالموقف الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري عندما يقرر العودة إلى لبنان"، مؤكدا أن "التيار لم يتخل يوما عن دوره الوطني".
 
ولفت إلى أن "عدد المواطنين المسجلين للانتخاب في الخارج، هو دليل على أن هناك لبنانيين يريدون الإدلاء برأيهم الحر بعيدا من أي ضغوط"، مشيرا إلى أن "الأجدى هو تصويتهم لمئة وثمانية وعشرين نائبا وهذا الموقف الذي عبرنا عنه في المجلس النيابي".
 
واعتبر أن "الحديث عن الدائرة 16 من 6 نواب أمر مخالف للدستور". 
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