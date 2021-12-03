الوضع مقلق... تزايد أعداد اصابات كورونا في هذه البلدة

أعلنت اللجنة الصحية في بلدة دير عمار أن اعداد المصابين بفيروس كورونا تزداد بشكل كبير ودعت المواطنين إلى التقيد بالإجراءات اللازمة.ونصحت بلدية دير عمار جميع اهالي البلدة والمقيمين بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية وبعدم الاختلاط و تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعاً لتفشي الفيروس وحفاظاً على السلامة العامة.كما دعت أصحاب المقاهي والمحلات التجارية داخل البلدة إلى التعقيم بصورة دائمة وعلى ألا تتعدى نسبة الاستيعاب الزبائن الخمسين في المئة، وعند احساس بأي عارض صحي إبلاغ اللّجنة من أجل تقديم المساعدة .