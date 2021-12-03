هل تقدّم قرداحي بكتاب استقالته فعلاً؟

تناقلت العديدُ من وسائل الإعلام، صباح اليوم الجمعة، كتاباً قيل أنه صادرٌ عن وزير الإعلام جورج قرداحي، ويتضمّن طلب استقالته من منصبه الوزاري.



وتشيرُ صورة للكتاب المتداول إلى أنّه موجّه لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حين أن تاريخه يعود إلى يوم أمس الخميس 2 كانون الأول 2021. وتشيرُ صورة للكتاب المتداول إلى أنّه موجّه لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حين أن تاريخه يعود إلى يوم أمس الخميس 2 كانون الأول 2021.



فعلياً ومع التدقيق، يتبيّن بشكل واضح وجلي أن الكتاب المتداول مُفبرك بدرجة واضحة، كما أن طريقة الكتابة ضمنه ليسَت لكتاب رسمي صادرعن وزير أو عن وزارة تعتمدُ أسلوباً رسمياً في التعبير.



إضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة "النهار" أن رئاستي الجمهورية والحكومة لم تتسلّما أو تتبلغا شيئاً بشأن استقالة قرداحي.

"لبنان24" حاول الاتصال مع وزير الإعلام لاستيضاح حقيقة الكتاب إلا أنّه لم يُجب على هاتفه، في حين أنّه لم يصدر عنه أي بيانٍ يؤكد أو ينفي الكتاب الذي يحمل اسمه.