لبنان

عصابة خطيرة سرقت آلاف الدولارات في لبنان.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن"

Lebanon 24
03-12-2021 | 03:24
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي: 
"بتاریخ 9-11-2021، دخل مجهولون -بواسطة الكسر والخلع- الى محلٍّ لبيع أدوات كهربائية في محلّة ضبية، وسرقوا من داخل خزنة، مبلغ /480/ مليون ليرة لبنانية، و /17500/ دولار أميركي، وعدداً من الحواسيب المحمولة. كذلك، أقدم مجهولون، بتاريخ 12-11-2021، على الدخول -بواسطة الكسر والخلع أيضًا- إلى محل لبيع المواد الغذائية (ميني ماركت) في بلدة زوق مصبح، وسرقوا من داخله زجاجات مشروبات كحولية وكمية من علب السجائر والسيجار، ومبلغ مالي، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى /20/ مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين.

ومن خلال التحريّات المكثّفة، تبيّن أن العصابة ذاتها، قد نفّذت العمليتين المذكورتين، مستخدمةً سيارة نوع " BMW X5" لون فضي.

بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية جميع أفراد العصابة:

 ع. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
 ن. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
 ف. م. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)
وهم من أصحاب السوابق بجرم سرقة.

وبتاريخ 16-11-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في طرابلس، نتج عنها توقيف الثلاثة المذكورين.

وبتفتيشهم، تم ضبط مبلغ /6،280،000/ ليرة لبنانية و/141/ دولارًا أميركيًا، كمية من حشيشة الكيف، و"ورق لف سجائر"، و/3/ هواتف خلوية، كما جرى ضبط السّيارة المستخدمة في عمليات السرقة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليف عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا عدّة سرقات، بواسطة الكسر والخلع، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، إضافةً الى تنفيذهم عمليات سرقة دراجات آلية ضمن مناطق في محافظات جبل لبنان وبيروت والشمال. كذلك اعترفوا بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
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