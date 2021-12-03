عصابة خطيرة سرقت آلاف الدولارات في لبنان.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

" بتاریخ 9-11-2021، دخل مجهولون -بواسطة الكسر والخلع- الى محلٍّ لبيع أدوات كهربائية في محلّة ضبية، وسرقوا من داخل خزنة، مبلغ /480/ مليون ليرة لبنانية، و /17500/ دولار أميركي، وعدداً من الحواسيب المحمولة. كذلك، أقدم مجهولون، بتاريخ 12-11-2021، على الدخول -بواسطة الكسر والخلع أيضًا- إلى محل لبيع المواد الغذائية (ميني ماركت) في بلدة زوق مصبح، وسرقوا من داخله زجاجات مشروبات كحولية وكمية من علب السجائر والسيجار، ومبلغ مالي، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالى /20/ مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.