لبنان

"البغدادي" في قبضة الجيش!

Lebanon 24
03-12-2021 | 03:28
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اوقفت قوة من الجيش المطلوب م .س في محلة المدفون والملقب بـ"البغدادي"، وهو مطلوب بجرم ارهاب، ومتواري عن الانظار منذ سنوات. وكان قد رفض تسليم نفسه مرات عدة.
المصدر: لبنان 24
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