"البغدادي" في قبضة الجيش!

اوقفت قوة من الجيش المطلوب م .س في محلة المدفون والملقب بـ"البغدادي"، وهو مطلوب بجرم ارهاب، ومتواري عن الانظار منذ سنوات. وكان قد رفض تسليم نفسه مرات عدة.