أرسلان: لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع أشقائه في الخليج

اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في بيان بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، أنّ الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها ولغاية اليوم، دولة نموذجية بلغت الريادة في المجالات كافة، ووصلت بفضل حكّامها إلى مصاف العالمية، فأصبح كلّ عربيّ يفتخر فيها ويعتزّ بإنجازاتها، وآخرها إكسبو 2020 في إمارة دبي.

وتوجّه أرسلان بالمعايدة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكل القادة في دولة الإمارات، وإلى الشّعب الإماراتي الشقيق بالتهنئة والتبريك، متمنياً لهم دوام النجاح والتقدّم، ومؤكداً أنّ لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع أشقائه في دول الخليج العربي.