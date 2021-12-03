لبنان

أرسلان: لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع أشقائه في الخليج

Lebanon 24
03-12-2021 | 04:01
A-
A+
Doc-P-893027-637741254377141914.jpg
Doc-P-893027-637741254377141914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في بيان بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، أنّ الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها ولغاية اليوم، دولة نموذجية بلغت الريادة في المجالات كافة، ووصلت بفضل حكّامها إلى مصاف العالمية، فأصبح كلّ عربيّ يفتخر فيها ويعتزّ بإنجازاتها، وآخرها إكسبو 2020 في إمارة دبي.
وتوجّه أرسلان بالمعايدة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكل القادة في دولة الإمارات، وإلى الشّعب الإماراتي الشقيق بالتهنئة والتبريك، متمنياً لهم دوام النجاح والتقدّم، ومؤكداً أنّ لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع أشقائه في دول الخليج العربي.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-12-03
05:30 | 2021-12-03
05:23 | 2021-12-03
05:19 | 2021-12-03
05:00 | 2021-12-03
04:44 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website