لبنان

أول تعليق من قرداحي بشأن حقيقة تقديم طلب استقالته.. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-12-2021 | 04:02
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قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنّ "ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالته للرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مفبرك"، وأضاف في حديث لقناة "الميادين": "أبلغت عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم". 
 
إلى ذلك، قال قرداحي في حديث عبر قناة "الجزيرة": "سأقدم استقالتي في المؤتمر الصحفي الذي سأعقده بعد ظهر اليوم وهي بادرة حسن نية سيحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معه إلى الرياض". 

وأضاف: "استقالتي هي ورقة لفتح الأبواب أمام حل للأزمة بين لبنان والسعودية". 

وكانت العديدُ من وسائل الإعلام تناقلت، صباح اليوم الجمعة، كتاباً قيل أنه صادرٌ عن قرداحي، ويتضمّن طلب استقالته من منصبه الوزاري.

وتشيرُ صورة للكتاب المتداول إلى أنّه موجّه لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حين أن تاريخه  يعود إلى يوم أمس الخميس 2 كانون الأول 2021.

فعلياً ومع التدقيق، يتبيّن بشكل واضح وجلي أن الكتاب المتداول مُفبرك بدرجة واضحة، كما أن طريقة الكتابة ضمنه ليسَت لكتاب رسمي صادرعن وزير أو عن وزارة تعتمدُ أسلوباً رسمياً في التعبير. 

إضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة "النهار" أن رئاستي الجمهورية والحكومة لم تتسلّما أو تتبلغا شيئاً بشأن استقالة قرداحي.

يُشار إلى أنّ قرداحي أدلى بتصريحات صحفية، مساء أمس، قال فيها إنه "سيقدم استقالته اليوم الجمعة من وزارة الإعلام".



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