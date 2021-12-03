لبنان

اعتصام لصرخة المودعين امام مصرف لبنان

Lebanon 24
03-12-2021 | 04:01
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 افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ناشطين من صرخة المودعين نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، وتتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين".
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اعتصام

مصرف لبنان

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