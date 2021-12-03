اعتصام لصرخة المودعين امام مصرف لبنان

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ناشطين من صرخة المودعين نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، وتتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين".