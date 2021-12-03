لبنان

برّي يدعو لعقد جلسة عامة

Lebanon 24
03-12-2021 | 04:28
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الساعة 11 الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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بري يدعو لعقد جلسة عامة الساعة 11 الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال
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