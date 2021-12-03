برّي يدعو لعقد جلسة عامة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الساعة 11 الثلاثاء المقبل في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.