لبنان

الخليل بحث موضوع تثبيت المتطوعين مع "الدفاع المدني"

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:23
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل النائب أمين شري ومسؤول شؤون البلديات في حركة أمل بسام طليس، وتم البحث في موضوع تثبيت المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني.
 
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لبنان

يوسف الخليل

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