وزيرا الداخلية والبيئة ناقشا في اجتماع الحلول الممكنة لأزمة النفايات

عقد وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والبيئة الدكتور ناصر ياسين اجتماعا في وزارة الداخلية والبلديات، حضره محافظا جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وبيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني، مدير المشاريع في مجلس الإنماء والاعمار ابراهيم ابراهيم، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، نائب رئيس اتحاد بلديات المتن رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة، ونائب رئيس بلدية الشويفات شديد حنا.وتمت مناقشة الحلول الممكنة لأزمة النفايات.والتقى مولوي نائبة رئيس الحكومة السابقة زينه عكر، وبحث معها في الاوضاع العامة.