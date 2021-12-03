لبنان

نقابة أطباء لبنان تردّ على كلام وهاب بشأن الجسم الطبي: ما قيل غير مقبول

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:59
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صدَر عن نقابة أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف البيان التالي:
 
"ردًّا على التصريح المؤسف الذي بثّته إحدى وسائل الإعلام المرئي عن لسان الوزير السابق الأستاذ وئام وهاب والمتضمّن إساءة إلى الجسم الطبّي في لبنان، يهمّ نقابة الأطباء أن تلقي الضوء على الحقائق الآتية:
1- تعتبر النقابة أنّ ما تناوله التصريح من إساءة إلى الأطبّاء هو أمر غير مقبول وغير صحيح وغير معبّر عن الواقع خصوصًا لدى جنوحه إلى التعميم في بعض النقاط التي ذكرها، وهي تستنكر اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب في معالجة أيّ شأن اجتماعي أو طبّي أو عام.
2- تلفت النقابة النظر إلى التضحيات التي قام بها الجسم الطبي في لبنان، في أشدّ الظروف قساوةً، وفي مواجهة جائحة كورونا بصورة خاصة، علمًا بأنّ من قاموا بهذه التضحيات هم الاطباء الذين لم يغادروا بلدهم، والذين قضى بعضهم في معرض القيام بالواجب.
3- تؤكّد النقابة أنّها لم تتوانَ يومًا عن مهمّاتها المتعلّقة بسلامة ممارسة المهنة الطبيّة وما يواكبها من تحريك هيئات التحقيق والتأديب لديها في سبيل إزالة الشوائب وردع المخالفات من أيّ نوع كانت.
4- تقوم النقابة بجهود متواصلة للحدّ من أيّ انحراف عن الأصول ومن أيّ مساس بمصلحة المريض في إطار استيراد الأدوية واستعمالها. وهي تعقد بهذا الخصوص اجتماعات متتالية مع مورّدي الأدوية والمستحضرات الطبية بغية التصدّي لأيّ رشوة أو عمولة غير شرعية أو خلل آخر في هذا المجال.
5- تحتفظ النقابة، في كل حال، بحقها في اتخاذ الموقف القانوني المناسب من كلّ من يسيئ إلى الجسم الطبّي أو يتعرّض له لفظيًا أو معنويًا أو بأي صورة من الصور".
 
 
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