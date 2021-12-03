لبنان

نقابة الممرضات والممرضين حذرت من خطر كورونا المتجدد

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:35
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صدر عن نقابة الممرضات والممرضين بيان حذرت فيه من خطر "كورونا" المتجدد، لافتة الى  "أن الإرتفاع المتجدد لعدد المصابين بفيروس كورونا لا سيما المتحور أوميكرون (B.1.1.529) يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع اللبناني وخاصة أن عدد الملقحين لم يتجاوز لغاية تاريخه 35 في المائة من السكان ولا تزال صحة المواطن في دائرة الخطر".
 
ومع اقتراب موسم الأعياد، وضعت "النقابة المواطنين أمام مسؤولياتهم وتحذرهم من مغبة الإستهتار الذي ستكون تداعياته مقلقة عليهم وعلى عائلاتهم وأحبائهم، وتذكرهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات الوقائية من وضع الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الأماكن المكتظة والأهم من ذلك هو تلقي اللقاح المتوفر تبعا لخطة وزارة الصحة العامة".
 
وأوضحت النقابة "أن الصحة مسؤولية مشتركة، فالقطاع التمريضي يخوض المواجهة وقد وضع إمكاناته في جهوزية تامة لكن التعاون وإلتزام المجتمع يبقى السبيل الوحيد للحد من خطورة الوباء".
 
وتمنت النقابة لجميع اللبنانيين "أعيادا سعيدة وآمنة تحمل الصحة والأمل والخير والسلام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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