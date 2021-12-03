لبنان

طوني فرنجية: جورج قرداحي تصرّف بمسؤولية وفروسية

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-893098-637741351713647186.jpg
Doc-P-893098-637741351713647186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق النائب طوني فرنجية على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من الحكومة، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"جورج قرداحي تصرّف بمسؤولية وفروسية وبرهن أنه أكبر من المناصب وسيبقى قيمة وطنية حيثما كان".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام جورج قرداحي للميادين: ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك
lebanon 24
03/12/2021 15:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: عودة عمل الحكومة مطلب كل لبناني.. وهذا ما قاله عن أزمة الكهرباء
lebanon 24
03/12/2021 15:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: انا ضدّ سياسة دعم تعرفة الكهرباء.. فالمستفيدون اكثر هم الذين لا يحتاجون الى الدعم (LBCI)
lebanon 24
03/12/2021 15:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الإعلام جورج قرداحي إلى عين التينة
lebanon 24
03/12/2021 15:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

طوني فرنجية

جورج قرداحي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2021-12-03
06:49 | 2021-12-03
08:41 | 2021-12-03
08:35 | 2021-12-03
08:35 | 2021-12-03
08:22 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website