طوني فرنجية: جورج قرداحي تصرّف بمسؤولية وفروسية

علّق النائب طوني فرنجية على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من الحكومة، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"جورج قرداحي تصرّف بمسؤولية وفروسية وبرهن أنه أكبر من المناصب وسيبقى قيمة وطنية حيثما كان".