لبنان

قائد الجيش استقبل الحجار وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كذلك استقبل وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين عرضوا قضيتهم وهواجسهم.
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قائد الجيش

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