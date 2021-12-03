مولوي تعليقا على استقالة قرداحي: قد تكون الإستقالة خطوة فلنبدأ بحس وطني جامع بناء

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على " تويتر": "قد تكون الإستقالة خطوة، فلنبدأ، بحس وطني جامع بناء، بتطبيق الإجراءات العملية فعلا حماية لمجتمعنا اللبناني ومجتمعات أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. إن الأمن والأمان والمصلحة العربية المشتركة هي أهدافنا دائما تحت مظلة الشرعية العربية".