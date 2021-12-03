قرداحي سيزور ميقاتي عصر اليوم لتقديم استقالته من الحكومة خطياً

يزورُ وزير الإعلام جورج قرداحي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، عند الساعة 4 عصر اليوم الجمعة، لتقديم استقالته خطياً.

وكان قرداحي أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، من وزارة الإعلام، استقالته من الحكومة، معرباً عن تمنياته في أن "تفتح استقالته الكوّة في الجدار نحو علاقات أفضل للبنان مع دول الخليج".