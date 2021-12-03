بري يترأس اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة

يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، وميشال موسى، وأمين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة في المجلس محمد موسى.