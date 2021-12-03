لبنان

بري يترأس اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة

Lebanon 24
03-12-2021 | 06:54
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يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، وميشال موسى، وأمين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة في المجلس محمد موسى.
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