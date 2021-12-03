لبنان

خضر خلال إطلاق مبادرة "بعلبك حبي" في باريس: لبنان بحاجة لوقوف الدول بجانبه

Lebanon 24
03-12-2021 | 07:08
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أطلق معهد العالم العربي في باريس ومؤسسة فرانسوا هولاند مبادرة حفل "بعلبك حبي"  (Baalbeck, mon amour) من أجل دعم مهرجانات بعلبك.

وشكر المحافظ خضر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لدعمه مهرجانات بعلبك الدولية، واعرب عن تقديره للسيدة نايلة دوفريج لسعيها الدائم من أجل الإستمرار بالمهرجانات.
كذلك، تحدث خضر مع هولاند على هامش الحفل واضعاً اياه بصورة معاناة الشعب اللبناني جراء الأوضاع الراهنة، وطلب منه الدعم المعنوي الى جانب المادي للبنان مؤكداً له أن الشعب اللبناني بحاجة لوقوف الدول الكبرى الى جانبه.
 
ومع هذا، فقد دعا خضر هولاند لحضور المهرجانات في الصيف المقبل، وقد ابدى الرئيس الفرنسي الحماسة لذلك.
 
 
 
 
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