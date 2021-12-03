قوى الامن: تمرين سير مشترك عسكري - مدني في الشمال لمناسبة الاستقلال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بيان جاء فيه:" لمناسبة عيد الاستقلال، أقامت جمعية الإنمائيون اللبنانيون، رئيسها الدكتور جاد سعادة، يوم السبت 27 الماضي تمرين سير مشترك (عسكري - مدني)، في منطقة الشمال على امتداد مجرى نهر الجوز، من منطقة تنورين التحتا وصولا إلى قلعة المسيلحة الساحلية".اضاف:" شارك في التمرين مدنيون محترفون وأصحاب قدرة جسدية، وفرق من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة".تابع:" انطلق المسير عند الساعة التاسعة صباحا، لمسافة /35/ كلم. مع وجود مخارج على بعد كل /5/ كلم. وحافلات لنقل كل من يرغب بالانسحاب".وختم :"أن هذا التمرين يأتي بعد إتمام مشروع "نهر الجوز - درب المسيلحة - درب الطاحون" المنفذ في المنطقة لدعم السياحة البيئية بالتعاون ما بين اتحاد بلديات الكورة وبرنامج التنمية الحضرية (GIZ) للمناطق المحرومة في شمال لبنان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتجهيز وترميم وتأهيل درب المشاة الموازي لمجرى نهر الجوز، الذي أصبح بطول /57/ كلم. من المسار الطبيعي الآمن في كنف الطبيعة الخلابة".