لبنان

عون: هناك عمل اكبر يجب القيام به على الصعيد الإنساني

Lebanon 24
03-12-2021 | 07:17
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون واللبنانية الأولى في "اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة" جمعيات وأطفال من ذوي الحاجات الخاصة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.
 
وقال الرئيس عون: "منذ سنتين أطلقنا مشروع  المدارس الدامجة للتلاميذ من ذوي الحاجات الخاصة، ومنذ ذاك الوقت تم تجهيز 30 مدرسة رسمية لهذه الغاية".
 
وأضاف: "سنواصل العمل مع الوزارات المعنية كي يتم تعميم تجربة الدمج على مستوى الوطن وهناك عمل اكبر يجب القيام به على الصعيد الإنساني البحت وأساسه المحبة والإرادة".
 
أما الحجّار، فأمل المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة وتطبيقها كما التأكيد على تنفيذ القانون 220/2000 وتعديلاته والذي يؤمّن بطريقة افضل حقوقهم.
 
وطالبت رئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، نائبة المدير العام لدار الايتام الإسلامية، السيدة سلوى الزعتري تأمين زيادة مالية استثنائية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودفع مستحقاتها وتوفير هبات من الجهات المانحة ودعم بدل النقل للأطفال ومربياتهم.
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