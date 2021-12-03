البطريرك الراعي يزور مركز إيريدا لذوي الاحتياجات الخاصة في نيقوسيا

واصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص حيث زار بعد الانتهاء من القداس الاحتفالي مع البابا فرنسيس مركز ايريدا لذوي الاحتياجات الخاصة في نيقوسيا برفقة اصحاب السادة المطارنة بولس الصياح، يوسف سويف، بولس روحانا، امين سر البطريركيةالمارونية الأب هادي ضو، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، ٱباء كهنة، مدير دائرة الاعلام في البطريركية المحامي وليد غياض، المهندس طوني منعم عضو المجلس التنفيذي وممثل الرابطة المارونية الى جانب وفد منها، وفد من اعضاء رابطة قنوبين للرسالة والتراث.كانت في استقباله المسؤولة عن ادارة المركز ومؤسستها ماري كاتشولوديس والقائمين عليه.بداية، القت مديرة المركز ماري كاتشولوديس كلمة رحب فيها بغبطته والوفد المرافق وأثنت على زيارته التي تحمل دلالات ومعاني انسانية كبيرة لا سيما ان زيارة غبطته قد تزامنت مع اليوم العالمي للإعاقة. وقدمت عرضا تفصيليا عن تأسيس المركز والمراحل التي مر بها وكيفية عمله.مقابل ذلك، أثنى البطريرك الراعي على العمل الانساني التي تقوم به ادارة المدرسة حاثا الجميع على الاهتمام بالأخ المعوق لأنه انسان ولديه مشاعر توجب علينا احترامها وصون ٱلامه واوجاعه، لذلك أردت ان تتزامن زيارتي الى هذا المركز مباشرة بعد الانتهاء من القداس الاحتفالي مع البابا فرنسيس لأنها تعتبر تكملة للقداس الذي يحثنا على احترام الٱخر والوقوف الى جانبه.بعد ذلك، بارك غبطته المركز وأقسامه والاخوة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي انشدوا باقة من الترانيم الميلادية وسط اجواء من الفرح والرجاء