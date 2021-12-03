لبنان

تسعيرة اشتراكات المولدات في صيدا عن تشرين الثاني

Lebanon 24
03-12-2021 | 08:05
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عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا صادراً عن البلدية أعدته لجنة عدالة وتوزيع وشفافية المحروقات في صيدا جاء فيه:

أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذية "للديجنتير" المقطوع عن شهر تشرين ثاني 2021 هو /3900/ ل . ل ، أي مليون وخمسماية ألف ل.ل. حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

6 صباحا – 8 صباحا /  من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً - 1 فجراً.

ثانيا : التأكيد على التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات  أي 6502 ل.ل. عن كل كيلو واط ساعة . وعلى صاحب المولد اصدار فاتورة مفصلة  للمشترك.

ثالثا: عدم إستيفاء رسم 10% من المشتركين الخاص بالمناطق المرتفعة والمتباعدة ، وذلك لعدم مطابقته مع جغرافية  صيدا ومنطقتها.

رابعاً : التاكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد ، وعلى كل مواطن لا يستجيب صاحب المولد لطلبه بتركيب عداد ، اعلام البلدية بذلك .

خامساً : ستمتنع البلدية عن اصدار التسعيرة للديجانتير المقطوع مع بداية العام الجديد، وسيعتبر بعد ذلك بأن الديجانتير الموضوع هو بالتوافق بين المشترك وصاحب المولد .
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