إطلاق صندوق للمساعدة في تأمين حليب الأطفال في هذه البلدة

أطلق مفتي النبطية وامامها الشيخ عبد الحسين صادق خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد النبطية الكبير بادرة لإنشاء صندوق خيري لدعم أبناء المدينة في مجال حليب الأطفال للرضع من عمر يوم وحتى السنة.وقال:" ملؤنا الأمل بأن يلقى المشروع تفاعلا من الخيرين الكرام، وبالأخص المغتربين، لرفد هذا الصندوق.. فهم اثبتوا خلال هذه المحنة انهم خط المواجهة الأول في الدفاع عن كرامة العيش في وطنهم، يصدون عن بلداته وقراه، ما وسعهم، زحف الجوع والإذلال والحرمان دون منة أو صخب".وقد افتتح الشيخ صادق التبرع للصندوق بمبلغ مئة مليون ليرة بإسم النادي الحسيني على أن يبلغ الأهالي كيفية الحصول على تقديمات الصندوق.