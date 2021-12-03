لبنان

توقيف مطلوب في مخيم نهر البارد بحوزته رمانة يدوية

Lebanon 24
03-12-2021 | 08:09
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن بعد المتابعة والرصد من قبل مخابرات الجيش في مخيم نهر البارد، تم توقيف المطلوب ز. م. خ، وبحوزته رمانة يدوية.
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الجيش

مخيم نهر البارد

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