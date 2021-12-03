وزير الثقافة من صور: نناشد رئيس الجمهورية العمل على تصويب المسار

دعا وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في كلمة ألقاها خلال زيارته معرض الكتاب في مركز باسل الاسد الثقافي في صور في حضور نواب وفاعليات وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية، في خلال جولة له في المدينة اليوم، "رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات، أن يعمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، فهذا ما لا يرضاه عاقل، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة المفترض أن تكون مسكونة بعبق الملكوت وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات"، معلنا ان "العدالة بوابة انتصار الحقيقة"، سائلا: كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها، إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية؟الجولةوكان وزير الثقافة استهل جولته بزيارة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله في دار الافتاء الجعفري، ثم انتقل الى مقر البلدية حيث كان في استقباله رئيسها المهندس حسن دبوق وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات المنطقة.ثم قام بجولة ميدانية في الموقع الاثري وزار مقر الكونسرفتوار والمكتبة العامة.بعدها زار الوزير المرتضى مطران صور للروم الكاثوليك ايلي الحداد في مقر المطرانية، فمطرانية الروم الارثوذكس واستقبله المطران الياس الكفوري والأب نقولا باصيل، فمفتي صور الشيخ مدرار الحبال في دار الافتاء ومنها الى الكنيسة اللاتينية حيث التقى المطران طوني شكري.