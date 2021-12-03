ماكرون: نأمل في أن أتمكّن من تحقيق تقدّم في لبنان خلال الساعات المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الامارات، أن "على المجتمع الدوليّ مساعدة الشعب اللبناني".

وأمل ماكرون في أن يتمكّن من تحقيق تقدّم في لبنان خلال الساعات المقبلة.

وقال: "لا يمكننا أن نساعد لبنان أو نعزز الاستقرار في الشرق الأوسط إذا لم نتحاور مع كل الأطراف".