لبنان

بو حبيب التقى في روما رئيسة اجهزة الاستخبارات الايطالية وقائد القوات المسلحة

Lebanon 24
03-12-2021 | 08:56
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استكمل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اجتماعاته في روما والتقى كلا من رئيسة اجهزة الاستخبارات الايطالية السفيرة اليزابيتا بيللوني وقائد القوات المسلحة الايطالية الجنرال جوزيبي كافو دراغوني حيث تم التطرق الى كيفية تعزيز  دعم  الجيش والقوى الامنية اللبنانية ودور اليونيفيل الاساسي في الجنوب اضافةً الى  ملف الهجرة غير الشرعية.
كما التقى الوزير بوحبيب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة تشو دونيو حيث  تناولا كيفية زيادة الدعم للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة في لبنان والتي يبلغ  عددها الاجمالي ٣١ مشروعاً بقيمة حوالي ٥٢ مليون دولار. كما تمنى الوزير بوحبيب على  دونيو ان يخصص لبنان بمساهمة اكبر من المنظمة لدعم القطاع الزراعي في الظروف الحالية.
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