لبنان

إستقالة قرداحي في 3 تشرين الثاني!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2021 | 09:20
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لوحظ أن كتاب إستقالة الوزير جورج قرداحي، الذي سلمه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موقع بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021، فتوجه الرئيس ميقاتي الى قرداحي ممازحا أمام عدسات المصورين: "يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر، ولكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة".

لبنان

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