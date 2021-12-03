إستقالة قرداحي في 3 تشرين الثاني!

لوحظ أن كتاب إستقالة الوزير جورج قرداحي، الذي سلمه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موقع بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021، فتوجه الرئيس ميقاتي الى قرداحي ممازحا أمام عدسات المصورين: "يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر، ولكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة".