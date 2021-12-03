لبنان

قرداحي قدّم استقالته خطيّاً للرئيس ميقاتي

Lebanon 24
03-12-2021 | 09:18
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وزير الاعلام جورج قرداحي الذي قدّم إستقالته خطيّاً.
 
 
وبعد انتهاء اللقاء، غادر قرداحي من دون الادلاء بأي تصريح.
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