قرداحي قدّم استقالته خطيّاً للرئيس ميقاتي

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وزير الاعلام جورج قرداحي الذي قدّم إستقالته خطيّاً.

وبعد انتهاء اللقاء، غادر قرداحي من دون الادلاء بأي تصريح.