لبنان

بعد استقالة قرداحي... ميقاتي يطلب من الحلبي تصريف الأعمال في وزارة الإعلام

Lebanon 24
03-12-2021 | 09:43
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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير جورج قرداحي.
 
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