الجميل: عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية

افتتح مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجميل، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد ادناور"، مؤتمرا في مقر "بيت المستقبل"، بعنوان "الحوكمة على الطريقة اللبنانية- مراجعة عقد التدقيق مع الفاريز ومارسال".وألقى الرئيس الجميل كلمة أكد فيها "أن موضوعي السيادة والحوكمة من ثوابت عمل بيت المستقبل الذي يشكل مساحة حوار حر لجميع اللبنانيين".وقال: "إن الحوكمة السيئة أو غياب الحوكمة تبقى آفة يجب نزعها، لكنها ليست قدرا لا مفر منه، فلبنان شهد في الخمسينات حوكمة أنتجت مؤسسات رقابة وشكلت نموذجا متقدما من الحوكمة يحتذى به في المنطقة".ورأى ان "المرحلة هي مرحلة تفكك المؤسسات الدستورية، وان هذا الجنوح بمثابة غربة الحكام عن الاخلاقيات والضمير المهني".وتطرق الجميل الى "الظروف الحقيقية التي حملت الدولة على استبعاد شركة التدقيق "كرول"، وتدخل المعنيين لصوغ عقد وضع بعناية لتأمين حمايات سياسية"، متسائلا عن "جهوزية وقدرة القضاء اللبناني على الشروع بمحاكمة من تثبت مسؤوليته، في حال سمح للتدقيق بتحديد حالات جرمية". وقال: "ان المعوقات التي توضع أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لا تبشر بالخير".وخلص الى القول: "ان هذا المؤتمر هو لتبديد الاوهام التي باعتنا اياها السلطة".باورمن جهته، أعلن الممثل المقيم لمؤسسة "كونراد اديناور" مايكل باور "ان هذا المؤتمر مع شريكنا بيت المستقبل يركز على التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وفي المالية العامة"، مشددا على "مهمة ورؤية المؤسسة في العمل والتعاون والحوار مع الشركاء، ومن اهدافه دعم الجهود الايلة الى الاصلاح السياسي في العالم، وتعزيز مبدأ الحوكمة الجيدة وحكم القانون".ولفت باور الى أن "لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا ان "الخطوة الأولى في مسار معالجة هذه الأزمة تكمن في تنظيم البيت الداخلي من خلال إطلاق الإصلاحات والتدقيق في حسابات البنك المركزي".وعالجت حلقات المؤتمر الثلاث، كل نواحي العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال الشرق الأوسط.الحلقة الأولى، ناقشت "الواقع عند توقيع العقد مع الفاريز ومارسال"، شارك فيها المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، والمستشار السابق للحكومة اللبنانية هنري شاوول، وأدارها المحامي عادل نصار.الحلقة الثانية عالجت "مضمون العقد" وشارك فيها عضو نقابة المحامين في كيبيك- كندا جوزيف شامي، والمحامي الدولي كريم ضاهر، وأدارها استاذ العلوم الاقتصادية ايلي يشوعي.وناقشت الحلقة الثالثة موضوع "اطلاق عجلة الاقتصاد" بمشاركة مدير مركز الابحاث في معهد باريس للعلاقات الدولية والاستراتيجية كريم بيطار والمستشار المالي والاقتصادي جو عيسى الخوري، وأدارها الخبير المالي والاقتصادي جان طويلة.