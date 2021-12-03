لبنان

عون وقّع مرسوم قبول استقالة قرداحي

Lebanon 24
03-12-2021 | 11:10
A-
A+
Doc-P-893191-637741482199392795.jpg
Doc-P-893191-637741482199392795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وحمل الرقم ٨٥١٩ تاريخ ٣ كانون الاول ٢٠٢١ وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
 
وكان قد استقبل الرئيس عون في الخامسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي وتسلم منه كتاب استقالته من الحكومة، وشرح له الأسباب التي دفعته الى اتخاذ خطوته.
 
وشكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مجددا تأكيد "حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما، ودول الخليج خصوصا"، متمنيا ان "تضع استقالة الوزير قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية - الخليجية".
 

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-12-03
11:29 | 2021-12-03
12:25 | 2021-12-03
17:06 | 2021-12-03
16:58 | 2021-12-03
16:55 | 2021-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website