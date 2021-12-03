عون وقّع مرسوم قبول استقالة قرداحي

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وحمل الرقم ٨٥١٩ تاريخ ٣ كانون الاول ٢٠٢١ وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكان قد استقبل الرئيس عون في الخامسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي وتسلم منه كتاب استقالته من الحكومة، وشرح له الأسباب التي دفعته الى اتخاذ خطوته.وشكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مجددا تأكيد "حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما، ودول الخليج خصوصا"، متمنيا ان "تضع استقالة الوزير قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية - الخليجية".