قداس عائلي مصغر في ذكرى استشهاد الرئيس رينه معوض ورفاقه

أعلنت عائلة الرئيس الشهيد رينه معوض في بيان، انه "نظرا لتطور الأوضاع الصحية في لبنان والعالم، وفي الذكرى ال32 لاستشهادهم، تعلن عائلة الرئيس رينه معوّض ورفاقه الشهداء عن الاستعاضة عن القداس السنوي الرسمي بقداس عائلي مصغر الأحد 5 كانون الأول الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر في كنيسة سيدة زغرتا.