لبنان

المرتضى زار نصبي الشهيدين احمد وحسن قصير في دير قانون النهر: قوة لبنان في وحدته

Lebanon 24
03-12-2021 | 10:55
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 زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، خلال جولته في مدينة صور اليوم، نصبي الشهيدين احمد وحسن قصير في بلدة دير قانون النهر، ووضع إكليلا من الزهر على كل من النصبين وقال: "قوة لبنان في وحدته وفي حفظ تنوعه في العيش الواحد، الذي يمثل فرادته في مقاومته، هو الباقي ونقيضه الى زوال".
المصدر: الوكالة الوطنية
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