عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 675765.

وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8755.