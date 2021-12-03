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لبنان
الأبيض تسلم هبة يابانية من معدات وأنظمة طاقة شمسية لمستشفيات حكومية
Lebanon 24
03-12-2021
|
11:37
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تسلم وزير الصحة العامة فراس الأبيض هبة مقدمة من الحكومة اليابانية عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، وتتضمن معدات طبية لستة عشر مستشفى حكوميا في مختلف المناطق اللبنانية وأنظمة طاقة شمسية لمستشفيي الحريري وبعبدا الحكوميين. وتشكل هذه الهبة جزءا من برنامج الدعم الذي أقرته اليابان للقطاع الصحي في لبنان خلال هذه السنة بمبلغ قدره مليون وسبعمئة ألف دولار، في حضور سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو Takeshi Okubo ومدير مكتب UNOPS في عمان محمد عثمان أكرم.
الأبيض
ولفت الأبيض في المداخلة التي ألقاها الى "الأهمية التي يرتديها المشروع من جوانب متعددة"، فرأى أن "تقديم المعدات الطبية للعناية الفائقة لستة عشر مستشفى حكوميا يشكل إقرارا بالدور البالغ الأهمية والأساسي الذي أدته هذه المستشفيات في الفترة الأخيرة ولا سيما خلال مواجهة جائحة كورونا. وتعكس هذه الهبة أهمية المستشفيات الحكومية في النظام الصحي القادم حيث يتحول القطاع الصحي العام إلى اللاعب الأساسي في تقديم الخدمات الصحية للشعب اللبناني، ولا سيما ذوي الدخل المحدود واللاجئين المقيمين في لبنان، بعدما كان هذا القطاع يؤمن الخدمات لحوالى عشرين في المئة فقط من المواطنين والمقيمين".
وتابع وزير الصحة: "ان أنظمة الطاقة الشمسية تبشر بفجر جديد للمستشفيات الحكومية لأنها ترفع عن كاهلها عبء التكاليف الباهظة للمحروقات، والتي باتت التكاليف الأكبر التي تعاني منها المستشفيات". وأكد "السعي لإيجاد الأموال اللازمة لتوسيع المشروع وشموله كافة المستشفيات الحكومية"، آملا "تحقيق ذلك خلال العام المقبل".
كما ولفت الأبيض إلى أن "المنحة اليابانية تعكس مواكبة الجانب الدولي للاصلاحات التي تحصل في بلدنا، ما يمدنا بالأمل بأننا لسنا وحدنا في هذا المشوار الصعب. ومما لا شك فيه أن الوقت العصيب الذي نمر فيه يشكل فرصة لإعادة تشكيل نظام صحي أكثر عدلا وأكثر تقديما للخدمات".
وشدد على أن "إصلاح ذات البين يبدأ من الداخل ومن ثم تأتي المساعدة الخارجية".
وختم شاكرا لليابان مساعدتها للبنان، منوها ب"التعاون معها الذي يخول وزارة الصحة العامة القيام بالمزيد من المشاريع للمستشفيات الحكومية".
السفير الياباني
بدوره، أبدى السفير الياباني سعادته ل"تحقيق إنجاز مهم يهدف إلى الإستجابة للأزمة الصحية التي خلقتها جائحة كورونا من جهة والأزمة الإجتماعية الإقتصادية المتفاقمة".
وأمل في أن "يساعد مشروع دعم ستة عشر مستشفى حكوميا في مختلف المناطق اللبنانية بمعدات طبية بدعم هذه المستشفيات والحد من أي زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا. كما أن أنظمة الطاقة الشمسية ستساعد على تعويض النقص الحاد في المحروقات الذي يشكل عقبة أمام مراكز الرعاية الصحية في لبنان".
وأمل في أن "يجد اللبنانيون أنفسهم يوما بعد يوم يقتربون من الحصول على حقوقهم الأساسية، وأبرزها الوصول إلى الخدمات الصحية المتطورة بأسعار معقولة"، مؤكدا أن "اليابان لن تدخر جهدا في استمرار دعمها للبنان في هذه الأوقات العصيبة، وستواصل تقديم المساعدات للتخفيف من وطأة الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اللبناني الصديق".
أكرم
وكان مدير مكتب UNOPS في عمان محمد عثمان أكرم لفت إلى أن "الهبة تشكل دليلا مثاليا على التعاون بين المانحين والأمم المتحدة للاستجابة للحاجات في مجالي الطاقة والصحة في لبنان"، وقال: "إن ما تم تسليمه اليوم يهدف إلى تقديم التسهيلات للنظام الصحي اللبناني لمصلحة المواطنين". وأوضح أنه "بموجب المشروع سيتم تقديم حوالى مئة قطعة من المعدات الطبية ل16 مستشفى حكوميا بما فيها أجهزة تنفس إصطناعي للكبار. كما أن أنظمة الطاقة الشمسية المقدمة لكل من مستشفيي الحريري وبعبدا، ستخفف من الأعباء التي يسببها غلاء المحروقات في اتجاه استخدام الطاقة المتجددة والفعالة".
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