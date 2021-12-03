16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبو فاعور: على الدولة القيام بواجباتها تجاه مؤسسات اصحاب الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
03-12-2021
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة الى "القيام بواجباتها تجاه مؤسسات اصحاب الاحتياجات الخاصة ورفع بدل التعرفة"، مبديا تفاؤله بالمستقبل "رغم السواد لأن لا حال يدوم، ولا بد من النهوض سويا والاستمرار برسالتنا".
كلام أبو فاعور جاء خلال مشاركته في احتفال أقامته جمعية "مركز حرمون للتأهيل والرعاية"، تكريميا لرئيسة الجمعية المحامية بولا المعلولي والهيئة الإدارية المنتهية ولايتها، بحضور رئيسة الجمعية المنتخبة بولا منصور وأعضاء الهيئة الإدارية، مدير المركز حافظ غطاس أبو لطيف وفريق العمل، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب وأصدقاء المركز.
أبو لطيف
بداية، رحب مدير المركز بالحضور وهم "عائلة المركز الكبيرة والذين اجتمعوا لتوجيه كلمة شكر وامتنان الى سيدة أعطت من جهدها ووقتها الكثير للجمعية، فرأست هيئتها الإدارية لاربع سنوات لم تبخل فيها في بذل اي جهد لدعم وتطوير عمل الجمعية، فكان من نتائج تعاونها مع إدارة المركز هذا التطور الملحوظ في كفاءة فريق العمل، ورفع قدرة المركز الاستيعابية، وتحسن الموارد المالية واعتماد نظم المحاسبة والتدقيق المالي، بالإضافة الى انشاء معمل حرمون للصابون البلدي، والعمل جار على افتتاح قسم الصعوبات التعلمية".
وعرض لأبرز المشكلات التي يعانيها المركز من "عدم قدرة الأهل على تأمين كلفة نقل أولادهم الى المركز".
معلولي
بدورها، شكرت معلولي أبو فاعور وإدارة المركز وأعضاء الهيئة الإدارية، على "ثقتهم وتعاونهم"، وقالت: "لقد صمدنا في الجمعية بوجه كافة الصعوبات والتحديات والظروف الإقتصادية الصعبة، وأكملنا رسالتنا الإنسانية والتزامنا مع الاولاد في المركز ومع ذويهم".
وتحدثت عن المشاكل التي "تعيق عمل المؤسسات الإجتماعية في لبنان وتأخر الدولة عن القيام بواجباتها نحوها"، مبدية اعتزازها بهذه التجربة ووقوفها الدائم مع الجمعية.
أبو فاعور
من جهته، قال أبو فاعور: "الشكر للدور الإنساني والأمومي للصديقة بولا معلولي والتي تميزت بالإندفاع والمسؤولية والجدية في متابعة ملفات هذه الجمعية، وقد اتسمت بالتعاون المثمر مع مدير المركز الصديق حافظ غطاس وفريق عمل المركز، والذي انعكس في ما نلمسه اليوم من تطور عمل هذا المركز وارتفاع جودة الأداء التربوي والإداري فيه".
أضاف: "ما نراه اليوم في هذا الصرح الإنساني المميز والذي يلبي حاجات الكثير من الأسر والعائلات التي تضم بين أفرادها أولادا من ذوي الإحتياجات الخاصة، كانوا قبل وجود المركز يعانون الكثير من غياب مؤسسات التأهيل والرعاية ومن غياب الخدمات العلاجية المطلوبة لأولادهم. ونحن نأمل استمرار هذه الروحية وهذا النشاط مع الهيئة الإدارية الجديدة ورئيستها السيدة بولا منصور".
وتابع: "أمام ما يعانيه ذوو الطلاب اليوم من عدم قدرة على تحمل تكاليف انتقال أولادهم الى المركز، ولأننا أطلقنا منذ بداية الأزمة شعار "لن نرسل أولادنا الى المدرسة إذا لم نتمكن من إرسال جميع الاولاد الى مدارسهم"، لا يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه المشكلة، لذلك أتعهد باسمي وباسم من أمثل بالعمل على توفير الدعم اللازم لدعم كلفة النقل، من خلال مساهمات الخيرين والداعمين، وهم كثر ولم يخذلونا عندما قصدناهم وبادرنا الى تأسيس صندوق دعم المدرسة الرسمية وأتت النتائج مميزة وعلى قدر التطلعات".
وختم: "أحيي إدارة هذا المركز والعاملين فيه، وأنوه بتضحياتهم وصبرهم على الظروف القاسية، وأدعوهم الى التفاؤل بالمستقبل رغم السواد لأن لا حال يدوم، ولا بد من النهوض سويا والاستمرار برسالتنا. وأحيي من جديد السيدة بولا المعلولي وأتمنى لها التوفيق وهي ستبقى جزءا من هذه الجمعية ومن أسرتها".
بعد ذلك قدم ابو فاعور درعا للمكرمة، باسم ادارة المركز والعاملين فيه.
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج مستحيل أن تكون غنية في يوماً من الأيام... هل برجك من بينها؟
00:05 | 2021-12-03
03/12/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
Lebanon 24
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
14:00 | 2021-12-03
03/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يزفّ إلى اللبنانيين النبأ السّار.. "اليوم بدأت الإيجابية"!
Lebanon 24
وزير يزفّ إلى اللبنانيين النبأ السّار.. "اليوم بدأت الإيجابية"!
04:31 | 2021-12-03
03/12/2021 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-03
03/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يقلّص فاتورة المولدات بقوّة.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يقلّص فاتورة المولدات بقوّة.. ما هو؟
11:29 | 2021-12-03
03/12/2021 11:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2021-12-03
لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!
11:29 | 2021-12-03
أمرٌ واحد يقلّص فاتورة المولدات بقوّة.. ما هو؟
12:25 | 2021-12-03
قرارٌ جديد بشأن وزن ربطة الخبز.. هكذا أصبح
17:06 | 2021-12-03
تحضيرات لدفع نصف راتب
16:58 | 2021-12-03
مقدمات النشرات المسائية
16:55 | 2021-12-03
درويش: استقالة قرداحي نزعت فتيل الأزمة بين لبنان والخليج العربي
فيديو
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
04/12/2021 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
04/12/2021 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
04/12/2021 00:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact