هذا ما أعلنه الجيش عن توقيف "البغدادي"





بتاريخ 3 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.س) الملقب بالبغدادي وذلك في عملية نوعية اعقبت سنوات من التعقب والمتابعة والرصد، وقد اعترف الموقوف الذي كان يستخدم أوراقاً ثبوتية مزورة، بأنه بايع تنظيم داعش الإرهابي وشارك مع إحدى خلايا التنظيم في تنفيذ عمليات أمنية، وتصنيع المتفجرات، وكان على ارتباط وثيق بأحد الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات في الداخل اللبناني.

بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص. صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 3 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.س) الملقب بالبغدادي وذلك في عملية نوعية اعقبت سنوات من التعقب والمتابعة والرصد، وقد اعترف الموقوف الذي كان يستخدم أوراقاً ثبوتية مزورة، بأنه بايع تنظيم داعش الإرهابي وشارك مع إحدى خلايا التنظيم في تنفيذ عمليات أمنية، وتصنيع المتفجرات، وكان على ارتباط وثيق بأحد الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات في الداخل اللبناني.بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.

وكان "لبنان 24" قد ذكر صباح اليوم أن قوة من الجيش أوقفت المطلوب م .س في محلة المدفون والملقب بـ"البغدادي"، وهو مطلوب بجرم ارهاب، ومتواري عن الانظار منذ سنوات. وكان قد رفض تسليم نفسه مرات عدة.