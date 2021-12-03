لبنان

توضيح من قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو بشأن هبة طبية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-12-2021 | 12:51
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أوضحت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو في بيان، أن "الهبة التي استلمها اليوم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بمعية السيدة ريا داعوق، هي من الشركة البرازيلية "لياف مايد" وتحتوي على 70 جهاز تنفس اصطناعي، وصلت إلى لبنان بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو وبعد مفاوضات طويلة مع الشركة المذكورة دامت 3 أشهر، ولا علاقة للدولة البرازيلية بهذه الهبة".
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