لبنان

لم يعد 1500 ليرة.. الدولار الرسمي في لبنان يصل إلى مستوى جديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2021 | 14:00
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لأوّل مرة منذ 5 سنوات، يصل سعر الدولار الرسمي في لبنان إلى مستوى لم يصل إليه سابقاً أقلّه طوال المدة المُشار إليها. 
 
فبحسب التسعيرة الواردة على الانترنت، فإن سعر الدولار الرسمي بلغ حالياً 1534 ليرة لبنانية في حين أنّ السعر المتعارف عليه يتراوح بين 1500 و 1507 ليرات. 
 
ويأتي هذا السعر للدولار الرسمي وسط سعر الدولار في السوق الموازية والذي يتراوح حالياً بين بين 23400 و 23450 ليرة لبنانية.
 
ووفقاً للخبراء، فإنّه من مصلحة الدولة أن يبقى الدولار الرسمي على سعر مُنخفض وذلك لسبب أساسي وهو تمرير الديون الداخلية على أساس سعر دولار منخفض. 
 
كذلك، فإن سعر هذا الدولار يهمّ المواطن حالياً إذ أنه على أساسه تُحتسب فواتير الكهرباء والاتصالات، كما أن على أساسه يدفع المواطنون قروضهم للمصارف وللإسكان. 
 
 

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