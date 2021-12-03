الابيض تسلم مساعدات طبية من البرازيل: أتتنا في الوقت المناسب

تسلم وزير الصحة العامة فراس الأبيض مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساعدات طبية مقدمة من مؤسسة "لياف مايد" البرازيلية وصاحبها فرانكو بالامولا، في مبادرة من ريا الداعوق وبالتنسيق مع قنصل عام لبنان في ريو دو جانيرو اليخاندرو بيطار .وهذه المساعدات هي عبارة عن 70 جهاز تنفس اصطناعي للإستخدام في العناية الفائقة في المستشفيات على كل الأراضي اللبنانية .وكان في استقبال هذه المساعدات في المطار وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض والسيدة الداعوق ومندوب وزارة الصحة في المطار الدكتور أرز زعيتر ورئيس مركز الحجر الصحي الدكتور حسن ملاح ومصطفى بيلاني من مكتب الوزير.وتكلم الابيض فقال: "ان هذه الهبة هي عبارة عن حوالي 70 جهاز تنفس وقد وصلت الينا في الوقت المناسب والمهم جدا، لأنه كما هو معروف ثمة ازدياد في عدد حالات كورونا ، لذا علينا ان نرفع الجهوزية في المستشفيات، ولذلك ان هذه المساعدات الأن لها قيمة كبيرة اضافة الى قيمتها المادية الكبيرة التي تبلغ حوالي مليون و300 ألف دولار.واضاف: "ان قيمة هذه الهبة تأتي من خلال الطريقة التي استطعنا الحصول عليها بجهود اشخاص من أصل لبناني او متزوجين من اشخاص من أصل لبناني أيضاً وهذا يؤكد على مدى غنى لبنان بطاقاته الإغترابية الموزعين في كل انحاء العالم الذين يؤكدون على عمق علاقتهم بلبنان ومحبتهم له ويريدون تقديم المساعدة له. كما واننا اغنياء ايضا بوجود اشخاص امثال السيدة ريا الداعوق التي تعمل كالجندي المجهول الذي يعمل بجهد واخلاص لمساعدتنا للنهوض بهذا البلد من جديد، وسوف نعمل سويا على إيصال هذه الهبة للمستشفيات ومساعدة الأشخاص المحتاجين لها".والقت الداعوق كلمة قالت فيها: "في الحقيقة ان هذه الهبة هي مقدمة من شخص اصيب بالكورونا وشفي منها وهو صاحب مؤسسة خاصة في البرازيل، اسمه فرانكو بالامولا ، قرر التبرع بعدد من أجهزة التنفس لأفريقيا، وبمجهودنا الشخصي وبمساعدة وتنسيق مع قنصل عام لبنان في ريو دو جانيرو الدكتور اليخاندرو بيطار استطعنا تغيير وجهة هذه المساعدات والمجيء بها الى لبنان، وبمساعدة ايضا من غرفة التجارة والصناعة البرازيلية اللبنانية هناك".وأضافت: "الآن نحن والدولة اللبنانية ممثلة بالوزير فراس الأبيض سنقوم بتوزيع هذه المساعدات الطبية على المستشفيات الحكومية والمستشفيات المحتاجة ايضا على مساحة كل الوطن".