إشكال وتضارب في طرابلس.. هذا ما حصل

وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان تخلله تضاربٌ، وذلك خلف مبنى سيتي كومبلكس في طرابلس.



ولم يُسفر الإشكال عن سقوط إصابات، وقد جرى تطويقه من قبل أهالي المنطقة.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن كلّ ما يُشاع عن سبب الإشكال هو عملية سلب، عارٍ من الصحة.