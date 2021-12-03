لبنان

إشكال وتضارب في طرابلس.. هذا ما حصل

Lebanon 24
03-12-2021 | 12:03
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وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان تخلله تضاربٌ، وذلك خلف مبنى سيتي كومبلكس في طرابلس.

ولم يُسفر الإشكال عن سقوط إصابات، وقد جرى تطويقه من قبل أهالي المنطقة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن كلّ ما يُشاع عن سبب الإشكال هو عملية سلب، عارٍ من الصحة. 
 

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