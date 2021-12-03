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لبنان
تطور جديد بشأن ملف بطاقات التشريج وأسعارها.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
03-12-2021
|
15:49
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن عدداً من المواطنين بدأ بالتوافد إلى مكاتب شركة "ألفا" شمالاً وجنوباً للحصول على بطاقات التشريج خوفاً من انقطاعها.
ويأتي هذا المشهد في ظلّ تجدّد الكلام بين الناس عن إمكانية ارتفاع أسعار تلك البطاقات.
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